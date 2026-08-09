Dwayne Johnson Tanggapi Kritikan soal Live-Action Moana

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dwayne Johnson menanggapi isu mengenai performa film live-action Moana yang dinilai kurang sukses di box office.

Johnson memilih menyikapi beragam respons terhadap film tersebut dengan santai.

"Jika Anda menyukainya, bagus. Jika tidak, tidak masalah," kata Johnson dalam siaran The Hollywood Reporter, Jumat (7/8).

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Pernyataan tersebut disampaikan Johnson setelah muncul sorotan terhadap pendapatan Moana yang disebut mencapai USD 264 juta secara global.

Angka itu dibandingkan dengan biaya produksi film live-action Moana yang dilaporkan mencapai sekitar 250 juta dolar AS.

Selain performa box office, film yang dirilis di bioskop pada Juli 2026 tersebut juga mendapat respons beragam dari kritikus.

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Moana memperoleh skor 31 persen dari kritikus di Rotten Tomatoes, sedangkan skor penonton tercatat jauh lebih tinggi, yakni 88 persen.

Johnson mengatakan perbedaan respons tersebut merupakan hal yang wajar dalam industri perfilman. Menurutnya, hasil dari sebuah proyek tidak selalu sesuai dengan ekspektasi meski telah dikerjakan dengan maksimal.