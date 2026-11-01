DWCP Prioritaskan Akses Pekerjaan Layak hingga Perlindungan Migran

jpnn.com, JAKARTA - Program Pekerjaan Layak Nasional atau Decent Work Country Programme (DWCP) Indonesia 2026–2030 menetapkan tiga prioritas strategis untuk memperkuat ketenagakerjaan nasional.

Poin strategis tersebut diambil menyusul kondisi Indonesia yang tengah memasuki periode transformasi antara perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan, serta transisi menuju ekonomi hijau.

"Namun, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi pekerjaan yang lebih baik dan lebih inklusif,” kata Direktur Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh di Jakarta, baru-baru ini.

Penetapan prioritas ini juga merespons data tingkat pengangguran terbuka yang tercatat 4,74 persen pada Agustus 2025, dengan pengangguran kaum muda mencapai 16,8 persen.

Tantangan kesenjangan gender juga disebut masih terjadi, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada di angka 56,63 persen dan rata-rata upahnya hanya 76 persen dari upah laki-laki.

Tingginya tingkat informalitas turut menjadi perhatian mengingat 57,8 persen atau 85,35 juta orang masih bekerja di sektor informal dengan perlindungan terbatas.

Oleh karena itu, DWCP baru menegaskan tantangan ketenagakerjaan nasional bukan sekadar memperbanyak lapangan kerja, melainkan memastikan pekerjaan tersebut produktif, formal, aman, dan terlindungi.

Simrin menjelaskan DWCP 2026–2030 menjadi komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memperkuat kelembagaan serta memperluas peluang di luar pasar kerja.