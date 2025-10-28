Dwi Andhika Harus Jalani Operasi, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Dwi Andhika ternyata menjalani sebuah operasi serius belum lama ini.

Operasi dilakukan lantaran dirinya mengalami infeksi jaringan lunak di bagian paha.

Sebelum mengetahui kondisinya tersebut, Dwi Andhika sempat terkena penyakit tifus.

"Aku hari pertama sakit itu tanggal 22, begitu. Ya awalnya pertama kan aku rawat jalan dahulu gitu ya, home care, dari dokter datang terus tes darah juga. Ya itu menyatakan aku tifus begitu, selama 2 minggu itu tifus," kata Dwi Andhika di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).

"Tingginya (suhu badan) sampai 39-40 itu kan, sudah enggak enak banget rasanya, sudah begitu pusing bukan kepala," sambungnya.

Dua pekan berjuang melawan tifus, pria berusia 39 tahun itu merasa ada yang aneh di bagian kaki.

Kaki Dwi Andhika mengalami bengkak dan terus membesar, hingga akhirnya dirinya memutuskan ke rumah sakit.

"Ternyata aku terkena infeksi jaringan lunak begitu ya, yang kedalaman, dalam banget segini, ada absesnya, dan itu tuh dekat ke getah bening, dan saraf, dan semua peredaran darah semua di situ," imbuhnya.