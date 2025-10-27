Dwi Andhika Ungkap Penyakit yang Diderita, Tifus Hingga Bengkak di Paha

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus pembawa acara, Dwi Andhika membagikan kabar mengejutkan mengenai kondisi kesehatannya baru-baru ini.

Dia ternyata sempat menjalani operasi serius akibat mengalami infeksi jaringan lunak di bagian paha.

Sebelum mengetahui kondisinya tersebut, Dwi Andhika sempat terkena penyakit tifus.

Dia lantas menceritakan kronologi kondisi kesehatannya yang membuatnya harus beristirahat total.

Semua bermula ketika dirinya merasa drop akibat padatnya aktivitas, lalu berinisiatif untuk mengecek kondisinya.

"Aku hari pertama sakit itu tanggal 22, begitu. Ya awalnya pertama kan aku rawat jalan dahulu gitu ya, home care, dari dokter datang terus tes darah juga. Ya itu menyatakan aku tifus begitu, selama 2 minggu itu tifus," kata Dwi Andhika di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).

"Tingginya (suhu badan) sampai 39-40 itu kan, sudah enggak enak banget rasanya, sudah begitu pusing bukan kepala," sambungnya.

Selama dua minggu berjuang melawan tifus, pria berusia 39 tahun itu merasa ada yang aneh di bagian kakinya.