Dwiki Dharmawan Hidupkan Nostalgia Film Lewat TPJU: Greatest Movie Soundtrack

jpnn.com, BANDUNG - Gelaran konser musik The Papandayan Jazz Universe (TPJU): Greatest Movie Soundtrack sukses menghipnotis ratusan penonton yang memadati Mason Grand Ballroom, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (4/9/2026) malam.

Konser yang berlansung sekitar dua jam itu menghadirkan pengalaman musikal berbeda.

Komposer dan pianis kenamaan Dwiki Dharmawan menggandeng empat musisi Tanah Air, yakni Dira Sugandi, Dirly Dave, Rimar Callista, dan Sandy Sandhoro, untuk menghidupkan kembali nostalgia melalui lagu-lagu tema dari film legendaris.

Dengan balutan jazz yang kaya improvisasi dan eksplorasi musikal, keempat penyanyi tersebut memberikan interpretasi baru terhadap sejumlah soundtrack film nasional maupun internasional yang telah melekat dalam ingatan penonton.

Pertunjukan dibuka dengan dua soundtrack film animasi Disney, Go to the Distance dari Hercules dan Can You Feel the Love Tonight dari The Lion King.

Dirly Dave tampil sebagai pembuka dan langsung berhasil membangun atmosfer konser.

Suasana kemudian berubah menjadi lebih romantis ketika diva asal Kota Bandung, Dira Sugandi, naik ke atas panggung.

Ia membawakan (I've Had) The Time of My Life, soundtrack film drama musikal romantis Amerika Serikat, Dirty Dancing.