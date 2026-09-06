DWP 2026 Akhirnya Umumkan Lineup Fase Pertama, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2026 akhirnya mengumumkan lineup fase pertama.

Adapun DWP26 bakal kembali ke JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 11, 12, dan 13 Desember 2026.

Dipersembahkan oleh Ismaya Live dan didukung oleh CuriousX, edisi DWP 2026 menghadirkan gelombang pertama A-to-Z yang dipadati headliner global, selector pembentuk scene, dan takeover stage-hosting dari Syber.

Selanjutnya ada nama Afrojack, Alok, B2B R3HAB, Axwell, Sebastian Ingrosso, Billy Gillies, Cosmic Gate, Dimension, Dimitri Vegas, Eli & Fur, Lilly Palmer, Maddix, Marlo, Tye Turner,

Nama-nama bintang tamu DWP 2026 lainnya akan diumumkan di fase-fase berikutnya.

Gelombang pertama ini menetapkan nada untuk festival yang dibangun atas skala dan keberagaman secara seimbang.

Beberapa di antaranya, kekuatan big-room Afrojack dan reuni Axwell, Sebastian Ingrosso, hingga presisi melodic-techno dari Cosmic Gate dan MaRLo, set lintas-genre dari Dimension dan Eli & Fur, serta kekuatan lokal Lilly Palmer yang mewakili region di panggung yang sama dengan A-list global.

Tiket DWP 2026 masih tersedia dalam beberapa kategori harga mulai dari Rp 1,7 juta hingga Rp 21 juta. (ded/jpnn)