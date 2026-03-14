DWP Kemendagri Serahkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Kompleks DDN Karang Mulya

Ketua DWP Kemendagri Niken Tomsi Tohir menyerahkan paket sembako kepada warga terdampak banjir di Kompleks Departemen Dalam Negeri (DDN) Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, TANGERANG - Dharma Wanita Persatuan Kementerian Dalam Negeri (DWP Kemendagri) menyerahkan 120 paket bantuan sembako bagi warga terdampak banjir di Kompleks Departemen Dalam Negeri (DDN) Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Ketua DWP Kemendagri Niken Tomsi Tohir mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi banjir yang merendam puluhan rumah serta sejumlah kendaraan warga.

"Kondisinya kompleks ini bila terjadi hujan, maka banjirnya (meluap). Sudah ada ya tadi yang melihat videonya. Saya cukup kaget dan prihatin,” kata Niken di Posyandu Beringin I RW 08, Kompleks DDN Karang Mulya, Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/3).

Baca Juga:

Dia mengatakan aspirasi warga seperti kebutuhan perahu karet akan disampaikan kepada pimpinan di Kemendagri agar kondisi yang terjadi saat hujan deras dapat menjadi perhatian bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Niken juga memberikan apresiasi atas ketangguhan warga dalam menghadapi situasi tersebut.

“Jadi saya luar biasa kagum juga dengan semangat ibu-ibu yang tinggal di sini. Mungkin kalau saya sudah kena mental, banjir yang tergenang sedikit saja, sudah deg-degan,” ujarnya.

Baca Juga:

Sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga terdampak banjir, DWP Kemendagri turut menyerahkan bantuan paket sembako yang diharapkan dapat meringankan beban warga.

“Selain juga bersilaturahmi, juga ada sedikit tali asih dari kami, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Mohon jangan dilihat dari berapa besarnya ini, tetapi adalah itu bentuk rasa peduli dan rasa sayang kami,” ungkapnya. 

