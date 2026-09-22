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Dynamite Dipastikan Tampil di Jakarta Under Siege

Dynamite Dipastikan Tampil di Jakarta Under Siege
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Dynamite tampil di The Underworld, London pada 23 November 2025. Foto: Dok. Dynamite/Jakarta Under Siege

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore kenamaan asal London, Dynamite, akan segera menggelar konser di Jakarta.

Dynamite bakal tampil dalam Jakarta Under Siege yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Oktober 2026.

Adapun Jakarta Under Siege diadakan oleh kolaborasi kolektif antara Aveneuroad Records, Smartest Bomb Records, Fever Joint Record, dan Gidwreckunit.

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Dalam konser mendatang, Dynamite tidak akan tampil sendiri di hadapan para pencinta musik hardcore.

Konser Dynamite juga turut dimeriahkan oleh sederet band hardcore lokal seperti, Straight Answer, Homebodies, Unexist, Seeds, Zeal.

Penyelenggara telah membuka penjualan tiket Jakarta Under Siege dengan beberapa kategori harga. Antara lain, Presale: Rp 200.000, Crew Deals (Paket 2 Tiket): Rp 370.000, Crew Deals (Paket 4 Tiket): Rp 700.000.

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Kehadiran Dynamite di Jakarta tentu sangat dinantikan oleh penggemar, termasuk pencinta musik hardcore.

Dynamite sejak aktif telah merilis berbagai karya seperti Demo 23 (EP, 2023), Blow the Bloody Doors Off (EP, 2024), Settle the Score (EP/Single, 2025/2026) yang dirilis melalui Scheme & Northern Unrest Records.

Band hardcore kenamaan asal London, Dynamite, akan segera menggelar konser di Jakarta.

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