Dyputu Studio Tangani Dokumentasi Ratusan Sekolah-Kampus, Buka Cabang Baru di Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - Anggapan bahwa proyek dokumentasi skala besar hanya bisa ditangani perusahaan besar berhasil dipatahkan oleh Dyputu Studio.

UMKM asal Kabupaten Bekasi itu kini dipercaya ratusan sekolah dan perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek untuk menangani berbagai kebutuhan dokumentasi kegiatan akademik.

Seiring meningkatnya permintaan dari sektor pendidikan, Dyputu Studio meresmikan cabang operasional keempat yang berlokasi di Jalan Walet, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

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Cabang baru tersebut memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan fasilitas sebelumnya sehingga mampu melayani rombongan dalam jumlah banyak.

Selain memperluas fasilitas, pembukaan cabang baru juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.

Puluhan warga sekitar Tambun Selatan direkrut untuk mengisi berbagai posisi pelayanan dan operasional harian.

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Dyputu Studio didirikan oleh Putra Barel dan Diah Fadillah pada 23 Januari 2023.

Putra menjelaskan usaha tersebut bermula dari studio foto mandiri sederhana yang beroperasi di salah satu ruangan rumah di kawasan Perumahan Graha Melasti.