E7X: SUV Listrik Pertama Audi Hasil Kerja Sama dengan SAIC, Harganya Rp 700 jutaan

jpnn.com - SUV listrik premium makin ramai di pasar. Kali ini, model anyar hasil kolaborasi Audi dan SAIC Motor resmi membuka masa prapenjualan untuk AUDI E7X.

SUV yang ditenagai baterai CATL 100 kWh itu bisa dipesan mulai harga 289.800 yuan atau sekitar Rp740 jutaan, varian Pioneer.

Kemudian untuk varian Quattro 379.800 yuan atau sekitar Rp970 jutaan.

Mobil menjadi SUV pertama dari merek AUDI yang secara khusus dikembangkan untuk pasar China.

Secara dimensi, AUDI E7X tampil bongsor. Panjang bodinya mencapai 5 meter lebih dengan wheelbase 3.060 mm.

Dari sisi tampilan, SUV mengusung desain modern khas mobil listrik.

Bagian depan dibuat tertutup dengan lampu tipis futuristis, handle pintu model retractable, serta opsi kamera digital sebagai pengganti spion konvensional.

Salah satu fitur yang paling mencuri perhatian ialah teknologi lampu DLP pixel headlights.