jpnn.com, JAKARTA - Peluang Timnas Indonesia menjajal kekuatan raksasa sepak bola Asia pada 2027 mulai terbuka.

Skuad Garuda berpotensi mendapat kesempatan langka untuk berhadapan dengan Jepang, Korea Selatan, hingga China dalam sebuah turnamen regional yang tengah disiapkan Federasi Sepak Bola Asia Timur (EAFF).

Kabar mengenai peluang tersebut mencuat setelah EAFF dikabarkan mempertimbangkan perubahan besar dalam penyelenggaraan Piala Asia Timur atau EAFF Cup.

Dilansir dari The Aseanfootball, turnamen yang semula dijadwalkan berlangsung di China pada 2028 itu berpeluang dimajukan menjadi Juni 2027. Bahkan, kawasan Asia Tenggara disebut-sebut menjadi alternatif lokasi penyelenggaraan.

Ada empat negara ASEAN yang masuk dalam penjajakan sebagai calon tuan rumah, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

"EAFF dikabarkan tengah menjajaki rencana untuk memperluas kejuaraan dengan menggelar edisi 2027 di ASEAN, dengan Thailand, Malaysia, Indonesia atau Vietnam sebagai calon tuan rumah," tulis The Aseanfootball.

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Namun, kabar menariknya bukan sekadar peluang Indonesia menjadi tuan rumah. EAFF juga disebut membuka kemungkinan mengundang tim nasional dari kawasan Asia Tenggara untuk ambil bagian dalam turnamen tersebut.

Dengan begitu, Timnas Indonesia bukan hanya berpeluang tampil di hadapan pendukung sendiri, tetapi juga bisa berhadapan langsung dengan kekuatan utama Asia Timur.