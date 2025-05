eaJ Rilis Lagu Baru Sebelum Tampil di Prambanan Jazz Festival 2025

jpnn.com, KOREA SELATAN - Penyanyi sekaligus penulis lagu Amerika-Korea, eaJ meluncurkan single terbaru yang bertitel Merry Go Round.

Lagu yang dirilis lewat Position Music itu dilepas setelah dirinya sukses menghadirkan Ruin My Life beberapa waktu lalu.

Merry Go Round merupakan sebuah lagu pop serba sinematik yang menjadi momen eaJ menggali lebih dalam kegundahan, kali ini dengan penuh keyakinan.

Bila single Ruin My Life diwarnai tekstur glitchy dan membahas tentang keinginan untuk terus bersama seseorang yang sebenarnya tidak baik, Merry Go Round menjelajahi hal itu lebih dalam.

Memadukan nuansa bedroom pop, produksi musik yang kental dengan permainan synth, dengan sentuhan indie-rock, dan elemen sinematik, Merry Go Round penuh dengan muatan emosi serta nuansa musik yang menghentak saat didengarkan lewat headphone atau pun secara langsung.

Lagu tersebut menjadi langkah berani sekaligus baru dalam perjalanan karier eaJ yang selalu berevolusi.

Adapun 2024 menjadi tahun yang penuh warna baginya karena sukses menjadi pembuka tur stadion Imagine Dragons, menggelar tur solo di Asia dan Amerika Utara, dan merilis EP When They Rain Stopped Following Me.

eaJ kemudian memulai 2025 sambil memegang penuh visi sebagai seorang musisi. Dia selalu transparan, mendobrak banyak batasan, dan tidak pernah enggan untuk mengambil langkah serba berani dalam bermusik. Hasilnya adalah karya-karya yang ekspansif.