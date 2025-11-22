Easycash & Bank Saqu Hadirkan Akses Pembiayaan Inklusif Untuk Pelaku Usaha
jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) bersama PT Bank Saqu Indonesia (Bank Saqu) bekerjasama melalui Penyaluran Pinjaman (Loan Channeling).
Kolaborasi ini merupakan langkah konkret kedua belah pihak dalam menghadirkan akses pembiayaan kepada segmen masyarakat unbanked dan underbanked di Indonesia.
Sinergi ini hadir sebagai jawaban atas kesenjangan yang masih lebar dalam lanskap finansial Indonesia dan selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024 yakni mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan, termasuk model loan channeling antara pindar dan bank.
Pasalnya masih banyak jutaan solopreneur, UMKM, dan masyarakat underbanked yang belum sepenuhnya mendapatkan akses pembiayaan memadai untuk mendukung aktivitas produktif mereka.
Untuk itu, Easycash dan Bank Saqu berkomitmen memperkuat inklusi keuangan nasional dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih cepat, aman, dan transparan.
Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo mengungkapkan kecanggihan perhitungan sistem credit scoring berbasis artificial intelligence (AI) yang dimiliki oleh Easycash, keamanan, kemudahan pengajuan pinjaman dan transparansi serta pemenuhan kewajiban compliance menjadi keunggulan dalam kerja sama ini.
Easycash telah mencatatkan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan nasional, dengan total penyaluran pinjaman mencapai lebih dari Rp81,97 triliun kepada lebih dari 8 juta penerima dana hingga September 2025.
"Kami pastikan pengajuan pinjaman berjalan cepat, efisien, dan terukur risikonya dengan teknologi mutakhir dari kami. Bersama Bank Saqu, kami bersama-sama menjamin transparansi penuh, perlindungan data pengguna, dan pemenuhan kewajiban compliance tertinggi. Ini adalah kolaborasi bertanggung jawab yang memudahkan akses pembiayaan dengan aman, mudah dan cepat," ungkap Nucky.
Kerja sama strategis antara Easycash dan Bank Saqu turut mendorong inklusi keuangan nasional melalui skema loan channeling ke segmen produktif dan underbanked.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rangkul Pemda dan Pelaku Usaha, Bea Cukai Dorong Penguatan Pemahaman Regulasi Cukai
- Kawal Ekspor Gambir ke India, Bea Cukai Teluk Bayur Pastikan Proses Berjalan Lancar
- Pelaku Usaha Tuntut Impor Pakaian Bekas Dilegalkan, Menkeu Purbaya: Saya Gak Peduli
- Platform GreenBizReady Permudah Pelaku Usaha Ukur Emisi Karbon
- Dorong Pelaku Usaha Go Digital, Netzme Meluncurkan Sentra QRIS di Malang
- Bea Cukai Cikarang Dorong Stabilitas Industri dan Pelayanan Publik Lewat Kegiatan CVC