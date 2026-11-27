jpnn.com, JAKARTA - Platform kesehatan digital karya anak bangsa, Easymeds terus memperkuat pengembangan ekosistem layanan kesehatan kulit dan kecantikan di Indonesia.

Berfokus pada kemudahan akses layanan medis, Easymeds menghadirkan konsultasi dokter secara online, rekomendasi dan resep pengobatan sesuai kebutuhan pasien, hingga pengiriman obat langsung ke rumah.

Upaya pengembangan ekosistem tersebut diperkuat melalui kolaborasi Easymeds dengan PT Pentacore Global Innovation dengan meresmikan pusat riset obat dan kosmetik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

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Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Pentacore dalam mendorong inovasi dan penelitian berbasis sains untuk mendukung kemajuan industri obat dan kosmetik nasional.

Kolaborasi kedua pihak diarahkan untuk mengintegrasikan penelitian, inovasi produk, dan layanan kesehatan digital.

Melalui sinergi ini, hasil penelitian yang dikembangkan Pentacore diharapkan bisa diaplikasikan melalui ekosistem Easymeds, baik dalam pengembangan produk maupun peningkatan kualitas layanan kesehatan kulit dan kecantikan.

“Saya berharap pusat riset ini tidak hanya melayani kebutuhan perusahaan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi universitas, pelaku industri, UMKM, pemerintah, serta wirausaha untuk memanfaatkan bahan baku secara aman, bermutu, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Chief Business Officer Easymeds, Galih Adi Pratama menyampaikan Easymeds terus berupaya membangun ekosistem perawatan yang terintegrasi, dengan menghubungkan layanan medis, penelitian, hingga pengembangan produk.