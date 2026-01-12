EasyTax Hadirkan Layanan Pajak Terintegrasi untuk Membantu UMKM
jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan pajak dan laporan keuangan masih menjadi "momok" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kompleksitas aturan dan keterbatasan sumber daya manusia sering kali membuat kewajiban perpajakan terabaikan.
Menjawab tantangan tersebut, EasyTax resmi meluncurkan layanan perpajakan khusus UMKM dengan skema terintegrasi atau All In.
Layanan intu hadir sebagai solusi bagi para pengusaha untuk memiliki laporan keuangan yang kredibel sekaligus patuh pajak dengan biaya yang sangat kompetitif.
Chief Operating Officer (COO) EasyTax, Agung Nugroho mengungkapkan banyak pelaku UMKM sebenarnya memiliki keinginan untuk tertib pajak,tetapi terkendala oleh biaya operasional yang tinggi.
"Banyak UMKM ingin tertib, tetapi terkendala biaya dan keterbatasan sumber daya. Karena itu, kami menghadirkan layanan khusus UMKM dengan pendekatan yang lebih sederhana dan realistis," ujar Agung, Senin (12/1).
Dia mengatakan salah satu keunggulan layanan ini adalah efisiensi biaya. EasyTax menawarkan paket mulai dari Rp 999 ribu per bulan.
Skema itu sudah mencakup penyusunan laporan keuangan bulanan, pelaporan seluruh kewajiban pajak usaha, dan juga konsultasi terintegrasi tanpa perlu memisahkan jasa akuntansi dan pajak.
EasyTax meluncurkan layanan pajak terintegrasi khusus untuk membantu pelaku UMKM memiliki laporan keuangan yang kredibel.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kecap Oishii Bekasi Sukses Tembus Arab Saudi Berkat Pendampingan Bea Cukai Bekasi
- Produk Ekonomi Kreatif Hasilkan Rp 24,46 Triliun di Momen Tahun Baru
- Kiprah CV Indonesian Commodity, UMKM Penggerak Ekspor Getak Damar Asal Lampung
- Prananda PDIP Gagas Balai Kreasi untuk Memberdayakan UMKM Lokal
- Prananda Prabowo Gagas Balai Kreasi, PDIP Instruksikan Tiap DPC Bina UMKM di Daerah
- Berkat Pemberdayaan BRI Solo, UMKM Bumbu Kemasan Ini Ubah Kesulitan Jadi Peluang