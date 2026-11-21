jpnn.com, JAKARTA - Industri aftermarket otomotif Indonesia menjadi peluang pasar yang dilirik produsen suku cadang global, termasuk perusahaan asal Tiongkok.

Melihat potensi tersebut, Ecat International menggandeng Pasar MGK Indonesia untuk mempertemukan produsen suku cadang Tiongkok dengan distributor dan pelaku usaha lokal.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan pertukaran sumber daya industri suku cadang otomotif di Jakarta pada 27 Oktober 2026.

Kegiatan ini bertujuan membuka peluang perdagangan lintas negara sekaligus memperkuat jaringan distribusi dan kemitraan bisnis antara kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perusahaan aftermarket otomotif asal Tiongkok berdialog langsung dengan pedagang dan distributor Indonesia.

Pembahasan mencakup kebutuhan pasar, peluang pengadaan produk, jaringan distribusi, hingga karakteristik persaingan industri otomotif nasional.

Bagi produsen Tiongkok, penjajakan pasar secara langsung menjadi langkah penting untuk memahami preferensi konsumen Indonesia.

Selain harga kompetitif, kualitas produk, kepastian pasokan, standar produk, serta dukungan purnajual menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan sebelum memperluas penetrasi pasar.