Economist Enterprise Dorong Integrasi Self Care dalam Sistem Layanan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Self-care bila secara efektif terintegrasi ke sistem kesehatan, terbukti dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperluas akses ke layanan kesehatan, serta mengurangi beban pada sistem layanan medis yang saat ini sudah sangat terbebani.

Hal ini terungkap dalam riset terbaru dari Economist Enterprise. Riset yang didukung oleh Bayer berjudul "Making self-care work: integrating self-care into health systems" ini mengutip berbagai data yang memperkirakan bahwa praktik perawatan diri mampu memberikan manfaat ekonomi tahunan hingga sekitar US$ 179 miliar, sekaligus membantu banyak negara dalam mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC).

Tekanan sistem layanan kesehatan makin berat akibat populasi lansia kian bertambah, penyakit kronis, kekurangan tenaga medis, dan ketidakmerataan akses.

Oleh karena itu, self-care kini makin diakui sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan luaran klinis (health outcomes), memperluas akses, serta mewujudkan penyediaan layanan kesehatan yang lebih berkelanjutan.

Riset ini menekankan bahwa self-care akan bekerja secara optimal bila terintegrasi dengan baik ke dalam sistem kesehatan formal, dengan didukung oleh informasi yang terpercaya, keterjangkauan, dan sistem rujukan yang jelas.

Dr. Manjulaa Narasimhan, Scientist, The Department of Sexual, Reproductive, Maternal, Child, Adolescent Health and Ageing, World Health Organization (WHO),dalam riset tersebut mengatakan self-care adalah garda terdepan untuk semua perawatan kesehatan.

"Dengan adanya bukti klinis, kebijakan yang mendukung, serta tenaga kesehatan dan perawatan yang terlatih, perawatan diri dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang," ujar Narasimhan.

Self-care Memperkuat Sistem Kesehatan Jika Didukung dengan Baik