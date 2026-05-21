Ecopolis CitraRaya Tangerang Perkenalkan Tipe Terbaru dari Neo Pine Tree

jpnn.com, JAKARTA - CitraRaya Tangerang yang dikembangkan oleh Ciputra Group memperkenalkan tipe terbaru dari Cluster Neo Pine Tree, bagian dari Ecopolis yang hadir dengan konsep compact premium house bergaya tropical modern dalam dua pilihan ukuran yaitu 6x11 dan 7x11.

GM Marketing CitraRaya Tangerang, Neo Pine Tree Mettadewi mengatakan Ecopolis hadir sebagai kawasan premium seluas kurang lebih 100 hektar yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Ciputra Group dan Mitsui Fudosan Jepang.

"Mengusung pendekatan eco culture, kawasan ini dirancang untuk menghadirkan keseimbangan antara lingkungan hijau, gaya hidup modern, serta kenyamanan tinggal yang lebih berkualitas," jelas Mettadewi di Jakarta, Kamis (21/5).

Berbekal ukuran tanah compact depth 11 meter, tipe hunian ini dirancang lebih efisien dan fungsional tanpa mengurangi kenyamanan ruang bagi keluarga modern.

Mettadewi menjelaskan dengan menjadi tipe compact house pertama di CitraRaya Tangerang yang menghadirkan konsep dua ensuite bedroom, memberikan privasi dan kenyamanan lebih bagi penghuni dalam aktivitas sehari-hari.

“Tata ruang yang dirancang optimal membuat setiap sudut rumah tetap terasa lapang, nyaman, dan modern,” jelas Mettadewi.

Berlokasi di kawasan premium Ecopolis, Neo Pine Tree dikelilingi berbagai fasilitas utama yang dapat dijangkau hanya sekitar 5 menit, mulai dari Eco Plaza, Eco Club, Mal Ciputra Tangerang, Ciputra Hospital, Sekolah Citra Berkat, hingga area komersial Little Ginza.

Selain itu, cluster ini juga berada tepat di depan Little Kyoto Ecopark, taman bergaya Jepang yang menjadi fasilitas eksklusif khusus bagi warga Ecopolis dan menghadirkan suasana lebih asri serta menenangkan sebagai bagian dari keseharian penghuni.