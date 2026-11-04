Ecovia Cibubur Hadirkan PAUD Kipina Kids, Ditargetkan Beroperasi April 2027

jpnn.com, JAKARTA - Sinar Mas Land bersama Sumitomo Forestry menjalin kerja sama dengan Kipina Kids Indonesia untuk menghadirkan fasilitas pendidikan anak usia dini berupa preschool dan kindergarten berstandar internasional di kawasan Kota Wisata Ecovia, Cibubur.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Prasetijo Tanumihardja (CEO Residential National Sinar Mas Land), Akihiro Kosoku (Business Development Director Sumitomo Forestry Indonesia), dan Sudino Lim (CEO Kipina Kids Indonesia) pada 26 Oktober 2026 di Kota Wisata Ecovia.

Kipina Kids Indonesia direncanakan mulai beroperasi pada 2027 di area komersial Kota Wisata Ecovia, Cibubur.

CEO Residential National Sinar Mas Land Prasetijo Tanumihardja menyampaikan kehadiran Kipina Kids Indonesia menjadi bagian dari pengembangan Kota Wisata Ecovia, township development hasil kolaborasi Sinar Mas Land dan Sumitomo Forestry seluas 156,5 hektare yang berada di dalam masterplan Kota Wisata seluas 750 hektare.

Selain menghadirkan hunian berkualitas, kawasan juga dikembangkan dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kebutuhan dan aktivitas keluarga, termasuk pendidikan, olahraga, rekreasi, serta kebutuhan sehari-hari.

“Pengembangan township tidak berhenti pada penyediaan hunian, tetapi juga perlu didukung ekosistem yang relevan dengan kebutuhan keluarga,” ungkap Prasetijo.

Dia menjelaskan dalam tiga tahun ke depan, kami juga menargetkan hadirnya fasilitas olahraga, clubhouse, kafe, restoran, hingga supermarket untuk melengkapi kebutuhan penghuni.

Business Development Director Sumitomo Forestry Indonesia Akihiro Kosoku menambahkan berharap Kota Wisata Ecovia berkembang sebagai kawasan berkelanjutan yang tidak hanya menawarkan hunian dan lingkungan berkualitas.