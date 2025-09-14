Ed Sheeran Rilis Album Play, Terinspirasi Musik India dan Persia

jpnn.com, INGGRIS - Setelah lama dinantikan, penyanyi asal Inggris Raya, Ed Sheeran akhirnya merilis album terbaru yang bertitel, Play.

Dalam rangka merayakan perilisan album baru, dia juga merilis video musik untuk single terbaru, Camera yang dibintangi oleh Phoebe Dynevor.

Adapun single Camera diproduseri oleh ILYA, Andrew Watt, dan Louis Bell.

Talenta Ed Sheeran dalam menulis lagu bernuansa ballad dengan lirik-lirik mendalam dibuktikan lewat single Camera.

Istri Ed Sheeran, Cherry, menjadi sumber inspirasi lagu yang penuh dengan nuansa perayaan cinta.

Video klip Camera disutradarai oleh rekan kolaborator Ed Sheeran, Emil Nava, dan menampilkan bersama bintang Bridgerton, Phoebe Dynevor.

Direkam menggunakan iPhone, video musik Camera menunjukkan fase awal sebuah hubungan romantis dari perspektif karakter-karakter dalam video klip.

Momen-momen spontan dan indahnya kisah cinta baru ditampilkan semua video seraya melakukan banyak hal mulai dari jalan-jalan di sebuah kota tua di Croatia, keliling kota naik sepeda motor, bar hopping, hingga naik panggung di salah satu konser Ed Sheeran.