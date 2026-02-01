Edan! Arema FC Mendapatkan 2 Pemain Nasional dari Persija

jpnn.com - MALANG - Arema FC kembali memperkuat tim di bursa transfer pertengahan musim Super League.

Terbaru, Singo Edan merekrut dua pemain nasional, yakni Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata, dengan status peminjaman dari Persija Jakarta hingga akhir kompetisi Super League 2025/26.

Rio merupakan bagian skuad Timnas Indonesia yang meraih emas SEA Games 2023, sedangkan Hansamu juga menyandang status pemain Timnas pada 2016-2022.

Baca Juga: Lihat Ada di Mana Dewa United Setelah Menaklukkan Arema FC

Kedatangan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata merupakan bagian dari langkah strategis manajemen Arema FC dalam memperkuat kedalaman skuad.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menegaskan bahwa keputusan merekrut kedua pemain ini murni didasarkan pada kebutuhan tim.

“Perekrutan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata merupakan hasil evaluasi kami bersama jajaran pelatih. Arema FC membutuhkan tambahan kualitas dan kedalaman skuad untuk menghadapi sisa kompetisi, dan kedua pemain ini dinilai sesuai dengan kebutuhan tersebut,” ujar Yusrinal.

"Kami mengapresiasi kerja sama yang terjalin dengan Persija Jakarta hingga tercapainya kesepakatan ini dan juga apresiasi yang sebesar besarnya kepada Rio dan Hansamu yang secara profesional bersedia membantu mempersolid Arema FC," imbuhnya.

Sebelum mendatangkan Rio dan Hansamu, Arema FC juga sudah mendapatkan striker Joel Vinicius (dari Borneo FC) dan kiper Gianluca Claudio Pandeynuwu (dari Persis Solo). (afc/jpnn)