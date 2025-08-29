menu
Eddy Soeparno Berduka Atas Meninggalnya Affan Kurniawan, Ini Pesannya untuk Aparat

Eddy Soeparno Berduka Atas Meninggalnya Affan Kurniawan, Ini Pesannya untuk Aparat
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan duka dan belasungkawa atas berpulangnya driver ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia terlindas rantis Brimob. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan duka dan belasungkawa atas berpulangnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang meninggal dunia terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Eddy mendoakan almarhum Affan diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.

Hal ini disampaikan Eddy di sela-sela menjadi narasumber dalam acara bedah buku Investigasi Belantara Izin di Hulu Migas di Gedung Nusantara I MPR.

Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan pihaknya membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk menampung aspirasi dan kegundahan masyarakat.

"Sesuai arahan presiden yang disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi bahwa ke depan penyampaian aksi berjalan kondusif dan juga terbuka menerima aspirasi dari masyarakat," kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (29/8).

Eddy mengimbau bagi masyarakat yang melanjutkan aksi unjuk rasa untuk menjaga ketertiban dan juga keselamatan.

"Kami juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk selalu mendahulukan keselamatan masyarakat," pesannya.

Secara khusus, Waketum PAN ini meminta untuk tetap waspada jika ada pihak-pihak yang ingin memprovokasi dan menimbulkan keonaran.

Waka MPR Eddy Soeparno menyampaikan duka dan belasungkawa atas berpulangnya driver ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia terlindas rantis Brimob

