Eddy Soeparno: Kebakaran TPA Jatiwaringin Jadi Alarm Pengelolaan Sampah Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan keprihatinan atas kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin.

Menurutnya, peristiwa tersebut kembali menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan sistem pengelolaan sampah yang bertumpu pada penimbunan di TPA.

Oleh karena itu, sudah tepat bahwa pengelolaan sampah nasional dilaksanakan melalui mekanisme Waste-to-Energy (WTE) yang tengah didorong Pemerintah.

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“Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada di titik yang membutuhkan perubahan mendasar. Termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik,” ujar Eddy Soeparno.

Menurut Eddy, selama ini Indonesia menghasilkan 56 juta ton sampah setiap tahun, sedangkan sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir dengan sistem penimbunan.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran akibat akumulasi gas metana, memperbesar pencemaran lingkungan, sekaligus menyia-nyiakan potensi energi dan ekonomi yang terkandung di dalam sampah.

Oleh karena itu, Waketum PAN ini mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang tengah mempercepat pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WTE) di berbagai daerah sebagai bagian dari pembenahan pengelolaan sampah nasional.

“Program Waste-to-Energy merupakan salah satu solusi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Inilah bentuk nyata ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah,” tuturnya.