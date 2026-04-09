Eddy Soeparno Puji Strategi Diplomasi Prabowo: Stabilitas Nasional Terjaga!

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi atas keberhasilan strategi diplomasi Presiden Prabowo dalam mendorong terciptanya stabilitas ekonomi di Indonesia setelah terwujudnya gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat.

Hal ini disampaikan Eddy sebagai respons taklimat Pidato Presiden Prabowo yang menyampaikan keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Eddy, stabilitas harga energi di Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan dengan kondisi yang dialami negara lain seperti Singapura, Filipina dan Thailand.

Baca Juga: Waka MPR Eddy Soeparno Ajak Kampus Dukung Program Prabowo Mempercepat Transisi Energi

“Konsistensi Presiden Prabowo dalam mengedepankan jalur diplomasi damai, deeskalasi konflik, serta penghormatan terhadap hukum internasional merupakan cerminan dari politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi global sekaligus memiliki dampak langsung terhadap stabilitas nasional," ungkapnya.

“Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi menekan rantai pasok energi global dan mendorong kenaikan harga minyak mentah, pupuk, bahan baku plastik dan lainnya," sambungnya.

Oleh karena itu, setiap upaya deeskalasi, termasuk gencatan senjata, harus kita apresiasi karena berdampak langsung pada stabilitas perekonomian nasional.

Baca Juga: Eddy Soeparno Desak Pemerintah Mitigasi Kenaikan Harga Plastik hingga Pupuk Akibat Krisis Energi

Lebih jauh, Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan bahwa keberhasilan strategi diplomasi Presiden Prabowo secara langsung berkontribusi pada stabilitas harga energi, inflasi, serta kepastian ekonomi di dalam negeri.

“Ketika harga energi global lebih terkendali maka tekanan terhadap APBN berkurang, subsidi energi lebih terjaga, dan daya beli masyarakat bisa dipertahankan,” tegas Eddy.