Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026 Berkat Konsistensinya Mengawal Isu Energi Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menerima penghargaan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2026 atas dedikasinya dalam mengawal transisi energi nasional.

Penghargaan tersebut diberikan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan dedikasi Eddy dalam mengawal kebijakan transisi energi yang pro-rakyat sekaligus berkelanjutan.

Tim juri dari KWP menilai Eddy Soeparno berhasil memosisikan diri sebagai jembatan antara ambisi global mengenai net zero emission dengan realitas kebutuhan energi domestik Indonesia.

Merespons penghargaan ini, Eddy Soeparno menyampaikan terima kasih dan apresiasi, karena KWP ikut menjadikan transisi energi sebagai salah satu isu penting yang memberikan dampak untuk masyarakat.

"Sejak masih menjadi pimpinan Komisi VII DPR RI tahun 2019-2024 kami konsisten mendorong percepatan transisi energi, elektrifikasi dan percepatan pengembangan bioenergi. Transisi energi Indonesia harus fokus pada penurunan emisi karbon di sektor kelistrikan, industri dan transportasi, sambil menciptakan green industries dan green jobs," ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (19/4).

Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang berlimpah di dalam negeri yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi impor dan lebih ramah lingkungan.

Menurut Eddy, saatnya Indonesia menjadi pemain utama dalam peta energi hijau dunia dengan ketahanan energi yang kuat sesuai visi dan komitmen Presiden Prabowo Subianto.

"Penghargaan ini saya dedikasikan kepada para para penggiat transisi energi dan perubahan iklim yang terus menyuarakan pentingnya penurunan emisi karbon serta kemandirian energi untuk Indonesia," tutup Waketum PAN ini. (mrk/jpnn)