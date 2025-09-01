Eddy Soeparno Sebut PAN Sejalan dengan Prabowo dalam Menjaga Ruang Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merespons positif pidato Presiden Prabowo Subianto menyikapi maraknya unjuk rasa di berbagai daerah.

Menurut Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, ajakan dialog Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang tinggi untuk bersama-sama menjaga dan merawat demokrasi.

"Sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, komitmen visi dan ide PAN sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga dan merawat ruang dialog dalam demokrasi," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (1/9).

Karena itu, doktor ilmu politik UI itu mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi Indonesia bebas dari segala bentuk anarki dan tindakan yang merugikan masyarakat.

Menurut Eddy, ruang penyampaian pendapat selalu terbuka, ruang dialog juga didorong Presiden Prabowo untuk dilaksanakan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Penyampaian aspirasi juga diberikan kesempatan dalam berbagai forum.

"Sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo, saya mengajak ayo jaga demokrasi kita dari segala bentuk anarki dan perusakan fasilitas umum. Aksi damai, dialog dan juga kolaborasi bisa lebih memberikan dampak yang baik untuk masyarakat yang diperjuangkan," pesan Eddy.

Waketum PAN ini menjelaskan selama ini sebagai Pimpinan MPR, ruang dialog selalu terbuka baik dalam ruang audiensi maupun dalam agenda MPR Goes to Campus yang dia sudah jalankan ke lebih dari 30 universitas di seluruh Indonesia.