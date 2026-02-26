menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Eddy Soeparno Tegaskan Perubahan Iklim Bukan Hoaks: Ini Ancaman

Eddy Soeparno Tegaskan Perubahan Iklim Bukan Hoaks: Ini Ancaman

Eddy Soeparno Tegaskan Perubahan Iklim Bukan Hoaks: Ini Ancaman
Eddy Soeprano saat memberikan pidato kunci dalam rangkaian acara Diseminasi Penelitian dari CSIS bertajuk Lanskap Perubahan Iklim: Refleksi Kritis dan Relasi Pusat-Daerah. Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa krisis iklim adalah realitas yang sedang dihadapi dunia, termasuk Indonesia saat ini.

Menurut dia krisis iklim itu sama sekali bukan hoaks seperti wacana global yang saat ini beredar.

Hal tersebut diungkapkan Eddy Soeprano saat memberikan pidato kunci dalam rangkaian acara Diseminasi Penelitian dari CSIS bertajuk Lanskap Perubahan Iklim: Refleksi Kritis dan Relasi Pusat-Daerah.

“Perubahan iklim bukan hoaks dan bukan pula masalah yang bisa kita tunda penanganannya. Kita berada di tengah pusaran climate crisis yang disruptif, sama disruptifnya dengan revolusi AI, fragmentasi geopolitik, atau pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan kehidupan global,” kata Eddy.

Eddy menambahkan suhu rata-rata global dalam dua tahun terakhir telah melampaui kenaikan 1,5°C dibanding era pra-industri.

Di Indonesia, banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah menjadi pengingat bahwa krisis iklim sudah berada di depan pintu.

“Bencana menjadi tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa. Di saat yang sama bencana juga memberikan tekanan terhadap APBN, stabilitas pangan hingga kebutuhan anggaran fiskal yang besar. Krisis iklim adalah ancaman terhadap ketahanan nasional kita,” lanjut Eddy.

Dia menyoroti peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca dari sektor transportasi, pembangkitan listrik, industri, hingga rumah tangga telah memperburuk kualitas udara, bahkan menjadikan Jakarta beberapa kali sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.

Perubahan iklim bukan hoaks dan bukan pula masalah yang bisa ditunda penanganannya. Simak selengkapnya di sini.

