Edena Group Amankan Kerja Sama dengan Cedare, Ini Manfaat Bagi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Edena Group kembali mengumumkan pencapaian strategis signifikan. Edena Egypt, perusahaan patungan dengan BEK Group Mesir yang dipimpin mantan Perdana Menteri Ibrahim Mahlab, telah mengamankan kerja sama strategis dengan CEDARE (Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe).

CEDARE merupakan organisasi antar-pemerintah yang mewakili 22 negara Arab dan Uni Eropa, sekaligus merupakan mitra resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1992.

Kerja sama yang dikonfirmasi oleh Direktur Eksekutif CEDARE, mantan Menteri Lingkungan Hidup Mesir Dr. Khaled Fahmy, itu secara resmi memposisikan Edena sebagai platform sekuritas digital utama untuk pasar karbon di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).

Baca Juga: Edena Capital Nusantara Umumkan Kerja Sama dengan Kementerian Investasi

Adapun kerja sama dengan afiliasi PBB itu membuka jalur bagi Edena untuk mengembangkan pasar karbon di 22 negara Arab, menciptakan sinergi langsung untuk operasi PT Edena Capital Nusantara di Indonesia.

Kemitraan tersebut diperkirakan menangkap peluang pasar gabungan yang nilainya melebihi US$100 miliar di wilayah ASEAN dan MENA.

Kepastian diperkuat oleh struktur joint venture Edena Egypt. Mitra lokalnya, BEK Group, didirikan tahun 1949 dan dikenal sebagai salah satu konglomerat keuangan terkuat di Mesir dengan operasional mencakup investment banking, pengembangan infrastruktur, dan real estat.

Baca Juga: EDENA Group Resmi Umumkan Akselerasi Peluncuran Security Token Offering

Dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Ibrahim Mahlab, BEK Group membawa pengaruh regional yang tidak tertandingi dan akses langsung ke jaringan pemerintah regional di 70 negara.

Struktur tersebut memastikan Edena Egypt beroperasi dengan dukungan pemerintah dan institusional tertinggi.