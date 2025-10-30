Edena Umumkan Listing di BingX Hingga Bursa Global Top 5

jpnn.com, JAKARTA - Edena Capital Nusantara, operator bursa Security Token Offering (STO) perintis yang merevolusi tokenisasi aset riil di pasar berkembang, mengumumkan listing token Edena di BingX yang dijadwalkan pada 31 Oktober 2025.

Perusahaan juga akan mengungkapkan listing pada November 2025 di bursa nasional terkemuka Asia Tenggara dan bursa global top 5, menandai momentum ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Listing berturut-turut di BingX, diikuti segera oleh bursa nasional dominan di Asia Tenggara dan bursa global top 5 pada November, menunjukkan kepercayaan institusional yang kuat terhadap pendekatan revolusioner Edena dalam menokenisasi kelas aset triliunan dolar," ungkap Wook Lee, CEO Edena Capital Nusantara dalam keterangan resmi.

"Ekspansi bursa strategis ini memungkinkan pengguna global untuk mengakses produk STO kami dengan lancar, memfasilitasi transaksi lintas batas dan mendemokratisasi investasi dalam aset riil yang ditokenisasi di seluruh platform multi-yurisdiksi kami," sambungnya.

Menurutnya, ekspansi bursa strategis yakni 31 Oktober 2025: Peluncuran listing BingX, November 2025: Bursa nasional terkemuka Asia Tenggara dan Bursa Global Top 5, dan Q1 2026: Beberapa listing bursa global tingkat atas di pasar internasional utama

Edena telah memantapkan diri sebagai satu-satunya operator bursa STO multi-yurisdiksi dengan kemitraan pemerintah yang mencakup Indonesia, Mesir, dan wilayah yang terus berkembang.

Perusahaan mengkhususkan diri dalam menokenisasi aset riil premium, termasuk kredit karbon dari Indonesia, rumah bagi 270 juta penduduk dan mewakili salah satu potensi penyerapan karbon terbesar di dunia dan portofolio real estat awal senilai $250 juta di Mesir melalui kemitraan dengan BEK Group yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Ibrahim Mahlab.

Dengan persetujuan regulasi yang telah diperoleh dan operasi yang aktif di Indodax (bursa utama Indonesia), Edena menjembatani keuangan tradisional dengan blockchain untuk membuka triliunan aset pasar berkembang yang sebelumnya tidak likuid.