Edin Dzeko: Saya hanya Ingin Datang ke Schalke

jpnn.com - JAKARTA - Edin Dzeko kembali ke Jerman untuk bermain di Schalke 04, setelah sebelumnya memperkuat Fiorentina.

Mantan penyerang Manchester City dan Inter Milan itu mengaku memang hanya ingin memperkuat Schalke 04, klub Bundesliga 2.

"Sejak hari pertama, hati saya sudah mantap. Saya hanya ingin datang ke Schalke," ujar Dzeko dikutip dari laman resmi Liga Jerman Bundesliga, Jumat (23/1).

Pemain berkebangsaan Bosnia dan Herzegovina itu mengaku tidak memedulikan apa yang dikatakan orang lain setelah memilih Schalke sebagai destinasi karier berikutnya.

Menurut dia, bermain di Schalke akan terasa menakjubkan. Pesepak bola berusia 39 tahun itu pun menyatakan sepenuhnya berkomitmen menampilkan yang terbaik di klub tersebut.

Dzeko juga senang dengan penyambutan Pelatih Schalke Miron Muslic di tim tersebut.

"Saya dan Miron berasal dari Bosnia dan Herzegovina. Kami sudah lama jauh dari rumah, masing-masing menempuh jalan kami sendiri," katanya.

"Miron adalah pelatih muda yang sejak awal menunjukkan kapasitas dan kemampuannya. Saya datang ke sini untuk membantu membawa tim melangkah maju," tambahnya.