Edisi Kedua Ortuseight Doraemon Akhirnya Dirilis, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Edisi kedua dari kolaborasi unik antara Ortuseight Football dan Doraemon yakni 'Catalyst Doraemon by Ortuseight' akhirnya diluncurkan.

PT Vita Nova Atletik di bawah sub-brand Ortuseight Football baru saja mengumumkan peluncuran sepatu edisi spesial terbaru bersama karakter klasik dari Jepang tersebut.

"Doraemon enggak cuma nemenin masa kecilmu. Sekarang dia hadir lagi di lapangan bareng Ortuseight. Lihat detail lengkap sepatu bola edisi spesial ini dan rasakan perpaduan nostalgia dan teknologi terkini," ungkap akun resmi @ortuseightfootball dan @ortuseight, Kamis (21/8).

Setelah sukses dengan peluncuran pertama yang bernuansa playful dan penuh nostalgia, Ortuseight Football, merk kebanggaan lokal yang khusus menyediakan alat dan kelengkapan olahraga bola kaki ini menghadirkan Catalyst Doraemon by Ortuseight.

Kali ini dengan pendekatan visual yang lebih dewasa namun tetap mempertahankan fitur, teknologi dan desain yang disukai lintas generasi.

Dari sisi desain, pesona Catalyst Doraemon by Ortuseight ini tampil melalui pendekatan visual yang lebih subtle.

Bagian upper tampak memiliki layout dengan warna biru yang dikombinasikan oleh palet rileks bernuansa netral, membuat sepatu ini terlihat lebih dewasa dibanding versi pertamanya.

Detail ikon lonceng hingga elemen khas lain dipadu dengan outline biru muda diletakkan pada bagian heel, hadir sebagai pengingat identitas kucing robot ini.