Edisi Khusus Aprilia RSV4 X-GP, Hanya 30 Unit di Dunia

jpnn.com - Aprilia meluncurkan superbike yang diklaim menggabungkan antara kecepatan dan estetika yaitu Aprilia RSV4 X-GP.

Motor balap yang produksi untuk konsumen bebas itu hanya dibuat terbatas, 30 unit di dunia.

Selain itu, RSV4 X-GP juga telah mengadopsi teknologi MotoGP mereka.

Bukan sekadar RSV4 biasa, setiap detail kendaraan dirancang untuk performa maksimal di lintasan.

Desain secara keseluruhan terinspirasi dari aerodinamika Aprilia RS-GP, termasuk pemilihan material karbon.

“Ini tentu saja merupakan produk unik, indah, dan sangat menarik sehingga mampu memberikan sensasi khusus, sensasi yang tidak hanya bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pembalap, tetapi bahkan penggemar amatir pun dapat merasakannya dengan jelas," kata CEO Aprilia Racing Massimo Rivola.

RSV4 X-GP dibekali mesin V4 65 derajat berkapasitas 1.099 cc, yang telah disetel ulang hingga mencapai spesifikasi superbike.

Sistem elektronik dipercayakan pada ECU balap APX Racing, otak serupa seperti milik motor RSV4 yang memenangkan kejuaraan WSBK.