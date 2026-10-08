Edisi Terbatas Honda NS125FX Freedom Gundam, Harga Rp20 Jutaan

jpnn.com - Sundiro Honda baru saja melepas amunisi terbarunya di pasar Tiongkok: Honda NS125FX Freedom Gundam Limited Edition.

Bukan sekadar tempelan stiker biasa, hasil kolaborasi resmi dengan waralaba Mobile Suit Gundam SEED ini benar-benar membawa nuansa mecha ZGMF-X10A Freedom Gundam ke jalan raya.

Bodi skutik dibalut kombinasi warna khas putih dan biru, lengkap dengan aksen merah-kuning serta grafis sayap backpack yang ikonik di bagian fairing.

Melihat siluetnya, aura robot tempur memang terasa kental dari garis bodi yang tajam dan serba mekanis.

Sistem pencahayaan full LED dengan lampu utama proyektor terpisah bikin tampangnya makin agresif.

Ditambah lagi layar instrumen VA LCD yang tetap terlihat tajam meski disorot terik matahari.

Soal performa, skutik ini menyembunyikan mesin eSP 124cc PGM-FI di balik jubahnya.

Tenaganya mencapai 9,5 PS dengan torsi 10 Nm—pas buat selap-selip di kemacetan kota.