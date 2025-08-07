menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Edisi Terbatas, Motorola Razr Bertabur Kristal Swarovski

Edisi Terbatas, Motorola Razr Bertabur Kristal Swarovski

Edisi Terbatas, Motorola Razr Bertabur Kristal Swarovski
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Edisi terbatas Motorola Razr 2025. Foto: motorola

jpnn.com - Motorola mengumumkan kolaborasi terbarunya bersama Swarovski dengan merilis smartphone Razr 2025 yang tampil mewah.

Razr hasil kolaborasi dengan Swarovski menghasilkan eksterior "bling-bling" berkat sentuhan kristal.

Ponsel pintar Razr 2025 dikenalkan lewat bundel edisi khusus bernama Brilliant Collection dengan koleksi TWS Moto Buds Loop yang tak kalah bertabur kristal dengan balutan warna Pantone terbaru bernama Ice Melt.

Baca Juga:

Disebutkan bahwa koleksi ini merupakan edisi terbatas, untuk ponselnya di bagian belakang hadir dengan tampilan bertekstur kulit yang dihiasi 35 kristal Swarovski.

Jumlah kristal itu termasuk dengan kristal berukuran besar yang dipotong presisi dengan 26 sisi pada bagian engsel.

Kemewahan desain dari ponsel juga makin terasa dengan bezel yang kian ramping.

Baca Juga:

Hal itu memberikan layar di bagian luar lebih besar dari pendahulunya dan tombol volume yang terinspirasi dari kristal.

Bersamaan dengan perilisannya, Motorola juga menyertakan tas selempang transparan untuk digunakan bersama ponsel, sehingga pengguna bisa menonjolkan estetika ponsel penuh gemerlap ini.

Motorola mengumumkan kolaborasi terbarunya bersama Swarovski dengan merilis smartphone Razr 2025 yang tampil mewah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI