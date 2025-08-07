Edisi Terbatas, Motorola Razr Bertabur Kristal Swarovski
jpnn.com - Motorola mengumumkan kolaborasi terbarunya bersama Swarovski dengan merilis smartphone Razr 2025 yang tampil mewah.
Razr hasil kolaborasi dengan Swarovski menghasilkan eksterior "bling-bling" berkat sentuhan kristal.
Ponsel pintar Razr 2025 dikenalkan lewat bundel edisi khusus bernama Brilliant Collection dengan koleksi TWS Moto Buds Loop yang tak kalah bertabur kristal dengan balutan warna Pantone terbaru bernama Ice Melt.
Disebutkan bahwa koleksi ini merupakan edisi terbatas, untuk ponselnya di bagian belakang hadir dengan tampilan bertekstur kulit yang dihiasi 35 kristal Swarovski.
Jumlah kristal itu termasuk dengan kristal berukuran besar yang dipotong presisi dengan 26 sisi pada bagian engsel.
Kemewahan desain dari ponsel juga makin terasa dengan bezel yang kian ramping.
Hal itu memberikan layar di bagian luar lebih besar dari pendahulunya dan tombol volume yang terinspirasi dari kristal.
Bersamaan dengan perilisannya, Motorola juga menyertakan tas selempang transparan untuk digunakan bersama ponsel, sehingga pengguna bisa menonjolkan estetika ponsel penuh gemerlap ini.
