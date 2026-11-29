jpnn.com - JAKARTA - EduALL menghadirkan berbagai program untuk mendorong pelajar mengembangkan ide, memamerkan karya, dan menyuarakan pandangan mereka melalui ORIGIN, STEM+ Wonderlab, serta The Cornerstone.

Ketiga program tersebut menjadi bagian dari upaya EduALL memperluas pengalaman belajar siswa di luar ruang kelas.

ORIGIN merupakan singkatan dari Opportunity for Research, Innovation, Growth, Impact & Networking.

Program ini dirancang sebagai wadah bagi pelajar untuk mengembangkan proyek, mengikuti kompetisi, memamerkan karya, dan membangun jejaring.

Melalui ORIGIN, siswa juga mendapat kesempatan bertukar gagasan serta memperkenalkan solusi atas berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Inisiatif ini melengkapi peran EduALL sebagai konsultan pendidikan yang selama ini mendampingi siswa mempersiapkan diri masuk universitas melalui mentoring, tutoring, dan program persiapan perguruan tinggi.

EduALL juga pernah menggelar STEM+ Wonderlab. Kegiatan tersebut menjadi ruang pamer bagi siswa untuk memperkenalkan proyek di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, dan seni.

Tidak hanya memamerkan hasil karya, peserta juga mendapat pengalaman menjelaskan proses pengembangan proyek kepada publik.