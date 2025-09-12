Eduardo Perez Gunakan Mata-Mata Eks Persib untuk Bantu Persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya menatap laga berat melawan Persib Bandung pada pekan ke-5 BRI Super League 2025/26, Jumat (12/9/2025), dengan modal istimewa.

Bajul Ijo bakal mengandalkan 'mata-mata' dari seorang mantan penggawa Maung Bandung, Rachmat Irianto.

Bek serbabisa itu bukan nama asing bagi publik Bandung. Tiga musim Rian -sapaan Rachmat Irianto- mengenakan kostum Persib sejak 2022, sebelum akhirnya kembali ke Surabaya.

Bantuan dari Rachmat Irianto

Pengalaman itulah yang diyakini bisa membantu Pelatih Persebaya Eduardo Perez meracik strategi untuk meredam tim asuhan Bojan Hodak.

Eduardo sendiri tak menampik dia banyak berdiskusi dengan Rian. Meski begitu, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa informasi yang diberikan tetap dalam koridor profesional, sama seperti pemain lain yang berbagi pandangan soal lawan.

"Tentu saya berbicara dengannya. Rian pernah bermain untuk Persib. Itu jelas bisa menjadi keuntungan, tetapi kami tetap fokus pada persiapan tim sendiri," ujar Perez.

Kepulangan Rachmat ke Surabaya membawa cerita tersendiri. Sempat menepi cukup lama akibat cedera anterior cruciate ligament (ACL) pada Januari 2025, pemain berusia 26 tahun itu kini sudah pulih sepenuhnya dan mulai merasakan atmosfer pertandingan.

Kans Bermain Rachmat Irianto

Perez memang belum memberi kepastian apakah Rian langsung diturunkan melawan mantan klubnya. Namun, kehadirannya di daftar pemain sudah menjadi dorongan semangat besar bagi rekan setim.