Edukasi Gizi Serentak di 1.800 Sekolah, Persagi Pecahkan Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), bertepatan dengan peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-66 tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Persagi menyelenggarakan kegiatan edukasi gizi secara serentak di 1.800 sekolah.

Rekor MURI secara resmi mencatat dengan nomor register 12608/MURI/2026, dalam kategori Edukasi Gizi Serentak di Sekolah Terbanyak.

Ketua Umum Persagi, Doddy Izwardi, menerima penghargaan tersebut dalam acara puncak peringatan HGN ke-66 yang digelar di gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Selatan, Minggu (25/1).

“Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan gizi optimal bagi generasi Indonesia,” ujar Doddy.

Pada peringatan tahun ini, Persagi mengusung tema besar 'Gizi Optimal Mewujudkan Generasi Emas 2045'.

Doddy menekankan kualitas gizi masyarakat saat ini akan menjadi penentu utama keberhasilan bangsa di masa depan.

“Dua puluh tahun ke depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Gizi optimal menjadi fondasi utama,” tutur Doddy dalam sambutannya.