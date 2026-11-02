Edukasi Masyarakat, Darya-Varia Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di AMRUN 5K 2026

jpnn.com, SANUR - PT Darya-Varia Laboratoria Tbk menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dalam kegiatan Self-Care AMRUN 5K 2026 di Taman Inspirasi Muntig Siokan, Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Minggu (1/11).

Kegiatan lari sejauh lima kilometer yang diselenggarakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Asia Pacific Self Medication Industry (APSMI) ini menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan, penggunaan obat secara bijak, serta pencegahan resistensi antimikroba.

Dalam kegiatan tersebut, Darya-Varia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat.

Presiden Direktur Darya-Varia dr. Ian Kloer mengatakan kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun melalui kebiasaan hidup sehat dan pemeriksaan secara berkala, bukan hanya ketika seseorang mengalami keluhan.

"Menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengobatan ketika keluhan muncul, tetapi perlu dimulai dari kesadaran untuk mengenali dan memantau kondisi tubuh secara berkala," ujar Ian dalam keterangannya dikutiip Senin (2/11).

Pemeriksaan dilakukan menggunakan DiVi Lab OPTIMA 4-in-1, perangkat pemantauan kesehatan berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Perangkat tersebut memungkinkan pengukuran empat parameter kesehatan melalui satu alat serta dilengkapi fitur pemantauan tren kondisi kesehatan dari waktu ke waktu.

DiVi Lab juga memiliki fitur analitik prediktif berbasis AI yang dirancang untuk membantu pengguna mengenali perubahan kondisi kesehatan dan mendukung langkah pencegahan sejak dini.