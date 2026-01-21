menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Edukasi Masyarakat, Sun Life Indonesia Perluas Kampanye ke Berbagai Kota

Edukasi Masyarakat, Sun Life Indonesia Perluas Kampanye ke Berbagai Kota

Edukasi Masyarakat, Sun Life Indonesia Perluas Kampanye ke Berbagai Kota
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tingkatkan literasi keuangan masyarakat, Sun Life Indonesia memperluas kampanye edukasi ke berbagai kota. Foto dok. Sun Life

jpnn.com, JAKARTA - Hasil berbagai studi menunjukkan tingkat penetrasi asuransi di Indonesia saat ini masih rendah, dan berkisar di angka 2-3%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas keluarga masih rentan terhadap risiko finansial akibat kenaikan biaya kesehatan dan meningkatnya usia harapan hidup.

"Karenanya kami memperluas kegiatan edukasi dan peningkatan literasi keuangan masyarakat ke berbagai wilayah," kata Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia, Maika Randini, Selasa (20/1).

Kampanye global Sun Life yang bertajuk "The One You Can Rely On" tersebut akan berlanjut ke Surabaya, Makassar, Tanjung Pinang, hingga Palembang, setelah sebelumnya di awali di Kota Bandung.

Baca Juga:

Kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Maika mengatakan, selama 30 tahun beroperasi, Sun Life telah bertransformasi menjadi "teman seperjalanan" bagi keluarga Indonesia. Fokus perusahaan kini bergeser dari sekadar penyedia perlindungan dasar menjadi mitra strategis dalam Legacy Planning (perencanaan warisan).

"Kami memahami setiap keluarga memiliki impian dan tahapan hidup yang berbeda," ujarnya. 

Baca Juga:

Pihaknya hadir untuk memberikan solusi yang dapat disesuaikan, mulai dari kesehatan hingga membangun legacy untuk generasi mendatang.

Komitmen ini membuahkan hasil nyata dengan pertumbuhan signifikan sekitar 50% pada tahun 2025, yang membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Sun Life. Sedangkan dari sisi aset, hingga 30 September 2025, Sun Life Indonesia menunjukkan fundamental yang sangat kuat dengan total aset mencapai Rp19,74 triliun.

Tingkatkan literasi keuangan masyarakat, Sun Life Indonesia memperluas kampanye edukasi ke berbagai kota

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI