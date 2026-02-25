Edward Candra Sebut Pengajian Ramadan jadi Momentum Perkuat Sinergi Pembangunan

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Edward Candra menghadiri Pengajian Ramadan yang digelar di Ballroom Sriwijaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (24/2).

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan BUMN dan BUMD di Sumsel.

Edward Candra menyampaikan pengajian Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dengan Forkopimda serta instansi vertikal, sekaligus menyemarakkan Ramadan dengan kegiatan yang bernilai ibadah.

Dia menegaskan Pemprov Sumsel secara konsisten setiap tahun menggelar agenda Safari Ramadan sebagai wadah memperkuat kebersamaan dan sinergi antarinstansi.

“Semoga kegiatan ini semakin mempererat silaturahmi dan meningkatkan ketakwaan kita,” ujar Edward.

Dia mengapresiasi kontribusi OJK dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Pemprov Sumsel Larang Angkutan Tambang Jarak Jauh Masuk Jalan Umum

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin antara Pemprov Sumsel dan OJK diharapkan terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto, menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Pemprov Sumsel dan para undangan dalam kegiatan tersebut.