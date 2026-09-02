EF Education First Hadirkan Program Belajar Bahasa di Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - EF Education First menghadirkan EF Language Travel, program pendidikan internasional yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar bahasa sekaligus mendapatkan pengalaman hidup di lingkungan global.

Program tersebut dirancang agar peserta dapat mempraktikkan bahasa secara langsung di negara tujuan.

Program EF Language Travel memiliki sejumlah pilihan yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan peserta, di antaranya EF Homestay Program untuk anak dan remaja usia 7–17 tahun, EF University Preparation untuk persiapan pendidikan tinggi di luar negeri, serta EF Individual Language Abroad dengan pilihan pengalaman belajar dan tinggal di negara tujuan.

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EF Homestay Program menjadi salah satu pilihan bagi peserta Indonesia yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa sekaligus mengenal budaya baru.

Program ini berlangsung sekitar dua hingga tiga minggu dan memadukan pembelajaran bahasa dengan kegiatan edukatif, olahraga, eksplorasi kota, serta aktivitas budaya.

Country Product Manager EF Language Abroad Indonesia Agustania Hegia Iskandar mengatakan penggunaan bahasa dalam situasi sehari-hari dapat membantu peserta mengembangkan kemampuan komunikasi sekaligus membangun kepercayaan diri.

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“EF Homestay Program membawa anak keluar dari zona nyaman mereka. Ketika anak harus mengurus keperluannya sendiri, berkomunikasi dengan teman dari negara lain, dan mengikuti ritme budaya baru, di situlah kemampuan bahasa mereka berkembang,” ujar Agustania.

Selama mengikuti program, peserta dapat tinggal bersama Host Family maupun di Residence. Pengalaman tersebut memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi dengan lingkungan lokal, membangun pertemanan internasional, serta belajar beradaptasi dengan rutinitas dan budaya yang berbeda.