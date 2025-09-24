Efah Aaralyn Bangkitkan Lagi Ingat Ingat Pesan Mama

jpnn.com, JAKARTA - Lagu legendaris Ingat Ingat Pesan Mama, yang pernah populer era 90-an, kini kembali hadir lewat suara khas penyanyi muda berbakat Efah Aaralyn.

Penyanyi jebolan The Voice Kids Indonesia Season 2 itu merilis lagu tersebut disertai dengan video musik bergaya klasik 90-an yang tayang perdana di kanal YouTube MD Music.

Tidak hanya sekadar remake, Ingat Ingat Pesan Mama dari Efah Aaralyn juga dipilih menjadi original soundtrack (OST) film horor terbaru MD Pictures, Mama: Pesan Dari Neraka.

Film tersebut mengangkat kisah tentang pesan seorang ibu dari alam baka, yang membawa teror sekaligus menguak rahasia hubungan antara ibu dan anak perempuannya.



Sigit Wardana, A&R MD Music, mengatakan lagu Ingat Ingat Pesan Mama yang dibawakan Efah Aaralyn dipilih karena memang memberikan nuansa berbeda.

"Meskipun soundtrack film horor, Mama: Pesan Dari Neraka mengangkat cerita hubungan antara anak perempuan dan

ibunya. Menurut saya, Efah dengan suaranya yang khas dan lagu Ingat Ingat Pesan Mama bisa mewakili gejolak masa remaja sekaligus ikatan kasih sayang antara ibu dan anak," ungkap Sigit Wardana.

Video musik Ingat Ingat Pesan Mama dari Efah Aaralyn digarap oleh sutradara Sugih Gumilar yang menghadirkan konsep klasik ala 90-an dengan look vintage.

Set utama video diambil di toko kaset, menghadirkan nostalgia era musik yang identik dengan pita kaset dan nuansa retro.

“Saya mengangkat tema klasik 90-an. Look kami buat vintage, dan kami mengambil set utama toko kaset untuk menggambarkan nostalgia musik 90-an," jelas Sugih Gumilar.