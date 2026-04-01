Efek Efisiensi di DPR, Eskalator & AC Mati, Tak Ada Petugas Jaga

jpnn.com, JAKARTA - Efek efisiensi terasa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5) pukul 18.00 WIB. Area Gedung Nusantara II tampak gelap karena lampu yang dipadamkan.

Tangga berjalan atau eskalator dan elevator di Gedung Nusantara II juga mati setelah pukul 18.00 WIB yang membuat akses dari dan menuju lantai lebih atas memakai cara manual.

Tampak tak terlihat petugas di pintu masuk Gedung Nusantara II. Hal yang berbanding terbalik sebelum efisiensi, biasanya ada tiga atau empat anggota pengamanan yang berjaga.

Efek efisiensi terasa di Gedung Nusantara III, IV, dan V. Pendingin ruangan tak menyala dengan udara tak terasa sejuk.

Sejumlah titik lampu juga terpantau dimatikan. Hanya lampu area elevator pimpinan DPR di Gedung Nusantara III yang dibiarkan tetap menyala.

Tiga dari empat elevator pimpinan dibiarkan menyala. Tak ada satu pun petugas yang beriaga di area tersebut.

Efek efisiensi juga terasa sampai ke Gedung Nusantara. Biasanya, tempat yang disebut bangunan kura-kura dipenuhi lampu terang.

Namun, bangunan dengan atap berkelir hijau itu galap gulita ketika terlihat dari area luar dan pintu terkunci.