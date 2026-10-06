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Efek Geopolitik, Waspada Rupiah Kian Melemah di Hadapan USD

Efek Geopolitik, Waspada Rupiah Kian Melemah di Hadapan USD
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Analis Bank Woori Saudara (BWS) Rully Nova mengatakan rupiah hari ini diperkirakan kembali melemah pada kisaran Rp 17.900 per USD- Rp17.960 per USD. Foto/Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Analis Bank Woori Saudara (BWS) Rully Nova mengatakan rupiah hari ini diperkirakan kembali melemah pada kisaran Rp 17.900 per USD- Rp17.960 per USD.

Menurut dia, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada Selasa, diperkirakan melemah dipengaruhi kenaikan yield obligasi pemerintah AS dan indeks dolar AS, 

“Walaupun harga minyak relatif turun dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed bulan ini memudar,” ucap Rully di Jakarta, Selasa.

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Tercatat, yield obligasi AS naik menjadi 5,31 persen dan indeks dolar AS naik di level 102,12. Di sisi lain, ekspektasi kenaikan suku bunga memudar karena data tenaga kerja AS yang lemah.

Saat ini, hasil survei menunjukkan suku bunga tidak berubah pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Oktober 2026 dengan persentase 80 persen. 

Adapun pertemuan FOMC bulan Desember 2026, survei mencatat suku bunga akan naik dengan persentase 69 persen.

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Melihat sentimen domestik, lelang obligasi pemerintah RI hari ini disebut akan diuji oleh yield obligasi pemerintah AS yang tinggi.

“Lelang obligasi hari ini masih menawarkan bunga yg menarik, di mana spread selisih bunga dengan obligasi pemerintah AS masih cukup lebar, tetapi risiko meningkat tercermin dari CDS (Credit Default Swap) 5 tahun sebesar 95,69,” ungkap Rully.(antara/jpnn)

Analis Bank Woori Saudara (BWS) Rully Nova mengatakan rupiah hari ini diperkirakan kembali melemah pada kisaran Rp 17.900 per USD- Rp17.960 per USD.


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

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