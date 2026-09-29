Efek Kluster Mewah Lapas Cibinong, 6 Blok Lapas Banceuy Ditertibkan

jpnn.com - BANDUNG - Pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy Bandung menertibkan tata kelola blok dan kamar hunian di enam blok sekaligus, yakni Blok C, D, E, F, G, dan H, pada Senin (28/9).

Penertiban ini merespons temuan Ombudsman soal kluster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, beberapa waktu lalu.

Selain itu, juga sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.09.02-1734 hingga 24 September 2026, tentang Penegasan Pengawasan dan Penertiban Barang serta Fasilitas pada Kamar Hunian.

Surat tersebut mengamanatkan pembersihan dan penertiban menyeluruh, terhadap seluruh blok dan kamar hunian pada periode 24 September hingga 1 Oktober 2026.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Banceuy Bandung Eris Ramdani mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen pihaknya dalam memperkuat pengawasan dan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

"Kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan Dirjen Pemasyarakatan dalam rangka penguatan pengawasan, penertiban fasilitas kamar hunian, serta pencegahan gangguan kamtib di lingkungan Lapas," kata Eris dalam keterangannya, Selasa (29/9).

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Pelaksanaan di lapangan dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) Andhika Saputra bersama staf KPLP dan staf Urusan Umum.

"Sebelum penyisiran, petugas melaksanakan apel dan pengarahan terkait teknis penertiban dan pembagian tugas," katanya.