menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Efek Langkah ‘Wait and See’ Investor, Rupiah Melemah

Efek Langkah ‘Wait and See’ Investor, Rupiah Melemah

Efek Langkah ‘Wait and See’ Investor, Rupiah Melemah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Kamis, bergerak melemah 36 poin atau 0,21 persen. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan sikap wait and see investor jelang rilis Producer Price Index (PPI) dan Consumer Price Index (CPI) AS menjadi pemicu pelemahan rupiah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Kamis, bergerak melemah 36 poin atau 0,21 persen.

Mata uang garuda berada di level Rp 17.547 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.511 per USD.

Baca Juga:

“Pasar saat ini menantikan rilis PPI AS pada Kamis malam dan CPI AS pada Jumat (11/9) malam,” kata Amru di Jakarta, Kamis.

Dua data ekonomi tersebut dinilai akan menjadi indikator penting dalam melihat arah kebijakan Federal Reserve (The Fed). 

Kondisi ini membuat pelaku pasar lebih berhati-hati, sehingga rupiah mengalami koreksi meskipun sejumlah sentimen dasarnya masih cukup positif.

Baca Juga:

Lebih lanjut, pelemahan rupiah juga mencerminkan konsolidasi setelah penguatan cukup kuat pada hari sebelumnya.

“Meskipun sentimen domestik masih positif dan dolar AS secara umum masih berada dalam tekanan, kenaikan yield US Treasury 10 tahun ke sekitar 4,84 persen kembali meningkatkan daya tarik aset berbasis dolar dan menahan penguatan rupiah,” ujar Amru.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Kamis, bergerak melemah 36 poin atau 0,21 persen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI