jpnn.com, JAKARTA - Nilai mata uang rupiah ditutup melemah tajam sebesar 102 poin ke level Rp18.332 terhadap dolar AS pada Rabu (25/11).

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengungkapkan pelemahan rupiah dipengaruhi penegasan MSCI terkait rencana pemangkasan peringkat bursa saham Tanah Air.

Kebijakan MSCI yang tetap memberlakukan usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market memberikan sentimen negatif bagi pasar keuangan domestik.

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Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar yang menyebutkan CEO MSCI, Henry Fernandez, bersedia mempertimbangkan alternatif lain seusai berbicara dengan Presiden Prabowo.

"Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketidakpastian dan mendorong sikap lebih berhati-hati terhadap saham-saham Indonesia," kata Ibrahim dalam analisisnya.

Menurut Ibrahim, dampak negatif yang dikhawatirkan meliputi penurunan minat investor asing, peningkatan risiko arus keluar modal, serta tekanan lanjutan terhadap IHSG dan kurs rupiah.

Ibrahim menyatakan pasar akan menantikan langkah nyata pemerintah dan otoritas bursa dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, serta keterbukaan informasi guna memulihkan kepercayaan investor global.

"Investor cenderung menahan transaksi besar sambil menunggu kepastian mengenai kondisi ekonomi domestik," tuturnya.