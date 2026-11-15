Efisiensi Anggaran 2027, Yuke Yurike Minta Pembangunan Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan skala prioritas pembangunan menyusul kebijakan efisiensi anggaran pada 2027.

Langkah tersebut diperlukan agar program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetap dapat direalisasikan.

Yuke mengatakan, keterbatasan anggaran berpotensi menyebabkan sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan mengalami penundaan. Salah satunya pekerjaan penurapan, pengerukan, hingga normalisasi sungai di sejumlah wilayah Jakarta.

Menurut dia, Pemprov DKI perlu menentukan wilayah yang menjadi prioritas penanganan. Misalnya, apabila normalisasi Sungai Ciliwung lebih diutamakan, pekerjaan serupa di wilayah lain kemungkinan harus menunggu giliran.

"Pastinya akan ada dampak. Namun, kita berusaha seminimal mungkin dan seefektif mungkin agar tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat," ujar Yuke saat reses di RT 07/RW 01, Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, program yang perlu didahulukan adalah kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan mendesak, terutama penanganan banjir dan masalah lingkungan.

Dalam kegiatan reses tersebut, Yuke juga menerima berbagai aspirasi warga, mulai dari perbaikan saluran air, pengaspalan jalan, kebudayaan, pendidikan, hingga pengelolaan sampah.

Persoalan drainase menjadi salah satu keluhan utama karena sejumlah wilayah memiliki kontur rendah sehingga kerap mengalami genangan saat hujan. Warga juga meminta penambahan lokasi penampungan sementara sampah karena kapasitas TPS, termasuk di Jalan Jawa, dinilai tidak lagi memadai.