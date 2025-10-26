Efisiensi & Komitmen Keberlanjutan Membawa MIND ID Meraih Penghargaan ESG

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berkomitmen terus menjalankan program hilirisasi berbasis keberlanjutan.

Atas langkah konsisten dalam meningtegrasikan praktik operasional berbasis keberlanjutan ini, MIND ID meraih penghargaan Sectoral Champion Award dalam ajang Investortrust ESG Awards 2025.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menyampaikan bahwa transformasi energi bersih menjadi fondasi penting dalam perjalanan Grup MIND ID.

Dia menyebut hilirisasi berkelanjutan bisa mengoptimalkan penciptaan nilai tambah sumber daya alam mineral dengan tetap mampu menjaga keseimbangan alam.

“Inisiatif dekarbonisasi ini bukan hanya kewajiban lingkungan, tetapi juga bagian dari langkah strategis yang membawa dampak positif bagi efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan operasional industri pertambangan,” jelas Pria Utama dikutip, Minggu (26/10).

Pria memaparkan salah satu program dekarbonisasi yang dijalankan berasal dari PT Bukit Asam Tbk yang memanfaatkan energi bersih dan terbarukan berupa alat tambang listrik Bucket Wheel Excavator, dan mampu menekan emisi hingga 5.200 ton CO? ekuivalen.

Di samping itu, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) masih mencatatkan dirinya sebagai satu-satunya produsen aluminium Indonesia yang menggunakan energi sebesar 16 juta gigajoule dari PLTA, yang artinya 99 persen konsumsi energinya bersumber dari energi terbarukan.

"Melalui penghargaan ini, MIND ID akan terus berkomitmen untuk tidak hanya menggali nilai dari sumber daya alam, tetapi sekaligus menjaga keseimbangan alam demi peradaban masa depan,” pungkas Pria.