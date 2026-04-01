Efisiensi Operasional, BYD PHK Lebih dari 100 Ribu Pekerja
jpnn.com - Langkah efisiensi besar-besaran dilakukan produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD.
Sepanjang 2025, jumlah tenaga kerja perusahaan menyusut sekitar 100 ribu orang, dari sebelumnya mendekati satu juta menjadi 870 ribu karyawan.
Pemangkasan atau PHK (pemutusan hubungan kerja) tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total tenaga kerja.
Manajemen menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, serta pengelolaan biaya di tengah persaingan industri kendaraan listrik yang makin ketat.
Strategi itu menjadi fase lanjutan bagi BYD dalam menjaga daya saing, terutama saat tekanan harga di pasar domestik kian terasa.
Di sisi kinerja, perusahaan masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan.
Sepanjang 2025, BYD membukukan pendapatan 803,96 miliar yuan atau sekitar Rp1,9 kuadriliun, dengan total pengiriman kendaraan mencapai 4,6 juta unit.
Dari jumlah itu, ekspor menyumbang sekitar 1,05 juta unit—untuk pertama kalinya menembus angka satu juta unit.
